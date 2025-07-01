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Вышел трейлер третьего сезона Marvel Rivals — Джин Грей и Блейд добавят в игру 11 июля

Вышел трейлер третьего сезона Marvel Rivals — Джин Грей и Блейд добавят в игру 11 июля
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Разработчики Marvel Rivals выпустили трейлер и сообщили подробности третьего сезона. Большое обновление станет доступно в игре в следующую пятницу, 11 июля.

Новыми персонажами станут Джин Грей и Блейд, ещё в игре появятся новые скины на Росомаху и Мэджик, а также Симбиот Джефф. Отдельный косметический набор за 1600 юнитов получит Блейд.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат NetEase Games.

Marvel Rivals представляет собой мультиплеерный экшен от третьего лица, в котором игроки берут на себя роль различных персонажей. В игре есть несколько классов: танки, атакующие и поддержка. Экшен доступен бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

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