YouTube Shorts обогнал по просмотрам TikTok — но есть один нюанс

Сервис для просмотра коротких видео YouTube Shorts обогнал главного конкурента в лице TikTok по числу просмотров в сутки — об этом говорит статистика сервиса Sendshort.

Каждый день «шортсы» на YouTube набирают по 200 млрд просмотров (на 186% больше, чем в прошлом году), в то время как TikTok за то же время собирает лишь 1 млрд. Однако важно отметить, что с марта YouTube считает просмотр, даже если пользователь сразу пролистал ролик и начал смотреть следующий.

Ранее из-за растущей популярности YouTube Shorts легендарный видеоблогер Пьюдипай вылетел из топ-10 платформы по числу просмотров — короткие видео набирают те же цифры намного быстрее и проще.