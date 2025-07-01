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YouTube Shorts обогнал по просмотрам TikTok — но есть один нюанс

YouTube Shorts обогнал по просмотрам TikTok — но есть один нюанс
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Сервис для просмотра коротких видео YouTube Shorts обогнал главного конкурента в лице TikTok по числу просмотров в сутки — об этом говорит статистика сервиса Sendshort.

Каждый день «шортсы» на YouTube набирают по 200 млрд просмотров (на 186% больше, чем в прошлом году), в то время как TikTok за то же время собирает лишь 1 млрд. Однако важно отметить, что с марта YouTube считает просмотр, даже если пользователь сразу пролистал ролик и начал смотреть следующий.

Ранее из-за растущей популярности YouTube Shorts легендарный видеоблогер Пьюдипай вылетел из топ-10 платформы по числу просмотров — короткие видео набирают те же цифры намного быстрее и проще.

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