Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Россиянин подаст в суд на Netflix из-за плагиата в сериале «Игра в кальмара»

Глава столичного PR-агентства Дмитрий Скрипниченко готовит судебный иск к Netflix — москвич обнаружил нарушение авторских прав в третьем сезоне сериала «Игра в кальмара».

Автор предстоящего иска увидел сходство музыки в шоу Netflix с композицией из советского фильма «17 мгновений весны».

Ты включаешь третий сезон сериала «Игра в кальмара» и слышишь, по сути, переработанный трек из всем известного советского фильма «17 мгновений весны». У меня складывается ощущение, что происходит незаконное использование композиции, которое никто не замечает.

По словам Скрипниченко, сейчас юристы анализируют фрагмент сериала и готовят документы для судебного разбирательства. Он также рассматривает возможность обращения в международные организации по авторским правам.