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Хидео Кодзима мечтает полететь в космос, чтобы создавать новые игры на орбите

Хидео Кодзима мечтает полететь в космос, чтобы создавать новые игры на орбите
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Известный геймдизайнер Хидео Кодзима во время выступления на кинофестивале в Сиднее рассказал, что мечтает полететь в космос.

При этом создатель Death Stranding и Metal Gear не хочет быть космическим туристом — он планирует пройти полноценную подготовку и провести несколько месяцев на МКС, чтобы разрабатывать новые игры прямо на орбите Земли. Ранее этого никто не делал.

Я хочу быть первым. Я не учёный, но, думаю, справлюсь. Там много астронавтов за 60, значит, и у меня есть шанс.

61-летний Кодзима также отметил, что вдохновляется примером Тома Круза, который снялся в «Миссии невыполнима 8» в 62 года — и хочет также рисковать жизнью, чтобы осознать её ценность.

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