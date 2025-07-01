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Marvel представила трейлер нового мультсериала «Очи Ваканды» (Eyes of Wakanda)

Marvel представила трейлер нового мультсериала «Очи Ваканды»
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Создатели анимационного мини-сериала «Очи Ваканды» (Eyes of Wakanda) представили трейлер проекта. Новое шоу в рамках кинематографической вселенной Marvel выйдет 27 августа.

Всего запланировано четыре эпизода, которые выйдут в один день. Сериал будет представлен в формате антологии — каждая серия расскажет о каком-то периоде в истории Ваканды, воины которой будут искать по всему миру таинственные артефакты из вибраниума.

Видео доступно в группе во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Marvel.

Данай Гурира вновь озвучит Окойе, которую зрители Marvel могут знать по «Чёрной пантере» и «Мстителям». За проект будет отвечать Райан Куглер, который работал над той же «Чёрной пантерой» и серией «Крид».

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