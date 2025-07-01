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Трейлер «Сентиментальной ценности» — фильм с гранд-при Каннского фестиваля выйдет в России

Трейлер «Сентиментальной ценности» — фильм с гранд-при Каннского фестиваля выйдет в России
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Кинокомпания NEON представила трейлер комедийной драмы «Сентиментальная ценность». Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, где лента получила Гран-при. После показа ему аплодировали 19 минут.

В мировом прокате драмеди выйдет 7 ноября, осенью фильм также должны показать и в российских кинозалах.

Видео доступно в группе «В Прокате | Кино во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NEON.

Лента рассказывает о семье из Осло, в которую неожиданно возвращается отец. Будучи известным режиссёром, он просит дочь сыграть в его фильме, чтобы спасти собственную карьеру.

Режиссёром фильма стал Йоаким Триер («Реприза», «Осло, 31-го августа», «Худший человек на свете»).

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