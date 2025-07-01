Третий сезон «Игры в кальмара» установил рекорд Netflix — 60 млн просмотров за три дня

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился успехами третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Всего за три дня шоу собрало более 60 млн просмотров — это абсолютный рекорд сервиса. Для сравнения: второй сезон достиг 68 млн просмотров за первые четыре дня, и этот показатель наверняка также будет побит.

В Netflix также отметили, что благодаря выходу третьего сезона «Игра в кальмара» занимает первую строчку в чартах абсолютно всех стран, где он доступен. Речь идёт о более чем 190 государствах, среди которых США, Канада, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия и другие.

Третий сезон «Игры в кальмара» вышел 27 июня — в этот день выпустили финальные шесть эпизодов. Сейчас он уже занимает девятую строчку в списке самых популярных проектов онлайн-кинотеатра.