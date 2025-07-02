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Для сериала «Приключения Электроника» по мотивам фильма 1979 года ищут актёров

Режиссёр Александр Войтинский начал искать актёров для роли в сериале «Приключения Электроника», который основан на фильме 1979 года. Каст активно ищут.

По словам Войтинского, пока что проект на ранних стадиях, для него только пишется сценарий.

Проект находится на самом начальном этапе, пишется сценарий. Я уже встречался с исполнителями главных ролей оригинального фильма, мы с ними познакомились, обсудили все, и они дали добро на адаптацию.

В рамках кастинга сейчас в первую очередь ищут исполнителей главных ролей — замену знаменитым братьям Торсуевым.

Трёхсерийный фильм «Приключений Электроника» вышел в 1979 году и рассказывает о приключениях близнецов — школьника Сергея Сыроежкина и робота-андроида по имени Электроник.