Сериал «Медведь» продлили на пятый сезон

Телеканал FX объявил о продлении сериала «Медведь» на пятый сезон. Анонс сделали через неделю после выхода четвёртого сезона шоу. Многие фанаты гадали, получит ли проект продолжение. Как оказалось, получит!

Сюжетных подробностей нового сезона шоу пока нет. Наверняка он продолжит четвёртый сезон.

Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

Премьера первого сезона шоу состоялась в июне 2022 года, второго — в июне 2023-го, а третий вышел в июне 2024-го.