Актёр Давид Дастмалчян сыграет в фильме по Street Fighter

По данным издания Deadline, в грядущем фильме по Street Fighter сыграет актёр Давид Дастмалчян. Ему досталась роль главного злодея М. Байсона, которому будут противостоять герои.

Телохранителя Байсона, Балрога, сыграет рэпер 50 Cent.

М. Байсон

Фото: Capcom

О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Над картиной работает кинокомпания Legendary Pictures совместно с Capcom. Режиссёром якобы выступит Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла» с Энтони Маки.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом.