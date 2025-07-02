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Дженнифер Энистон сыграет в сериале по мемуарам звезды «АйКарли»

Дженнифер Энистон сыграет в сериале по мемуарам звезды «АйКарли»
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По данным издания Variety, звезда «Друзей» Дженнифер Энистон исполнит одну из главных ролей в сериале, в основу которого лягут мемуары актрисы Джанетт МакКарди («АйКарли»). Проект получил название I’m Glad My Mom Died. Проект разрабатывается по заказу Apple TV+.

В официальном описании сериала говорится, что это «душераздирающая и забавная история о том, как Дженнетт МакКарди, бывшая детская актриса, пытается справиться со своей властной и деспотичной матерью. В центре драмеди — созависимые отношения между 18-летней актрисой популярного детского шоу и её самовлюблённой матерью.

Apple заказала 10 эпизодов шоу. Сценаристами, шоураннерами и исполнительными продюсерами выступят МакКарди и Ари Катчер.

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