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Эксперты составили список самых мощных гаджетов Apple — среди них ни одного iPhone

Эксперты составили список самых мощных гаджетов Apple — среди них ни одного iPhone
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Разработчики бенчмарка AnTuTu составили свой рейтинг производительности устройств Apple на iOS и iPadOS за июнь. Интересно, что в топ-10 не вошла ни одна модель iPhone.

Первое место в рейтинге занял 11-дюймовый iPad Pro с новейшим чипом Apple M4, набирающий в бенчмарке AnTuTu в среднем 2,48 млн баллов. На втором и третьем местах разместились 13-дюймовый iPad Pro M4 (2,48 млн) и iPad Air с чипом M3 (2 млн).

После третьего места остальные позиции тоже забрали различные iPad. И вот только на 11-м месте расположился iPhone 16 Pro Max. Гаджет в бенчмарке набирает в среднем 1,65 млн баллов. За ним следует iPhone 16 Pro с 1,63 млн баллов.

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