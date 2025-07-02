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«Игра в кальмара» стала первым шоу Netflix, занявшим на старте 1-е место во всех странах

«Игра в кальмара» стала первым шоу Netflix, занявшим на старте 1-е место во всех странах
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Аккаунт Netflix в соцсетях сообщил, что благодаря третьему сезону «Игры в кальмара» шоу поставило новый рекорд. Оно стало первым сериалом Netflix, занявшим на старте лидирующую позицию во всех странах, где доступен сервис. Это более чем 190 государств мира.

Третий сезон «Игры в кальмара» рассказывает, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ вновь возвращается в игру на выживание — в этот раз в роли пленника. Он лицом к лицу сталкивается с организатором таинственных игр и пытается положить конец кровавым испытаниям.

Третий сезон вышел 27 июня. На этом сериал завершился, но у него будут спин-оффы. Как минимум над американским спин-оффом трудится Дэвид Финчер.

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