Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На Netflix вышел фильм «Бессмертная гвардия 2» с Шарлиз Терон в главной роли

На Netflix вышел фильм «Бессмертная гвардия 2» с Шарлиз Терон в главной роли
Комментарии

Сегодня на Netflix вышел фильм «Бессмертная гвардия 2». Лента доступна для просмотра всем подписчикам сервиса. В честь премьеры ленты выпустили свежий постер.

Фото: Netflix

«Бессмертная гвардия» — экранизация одноимённого комикса. Сюжет повествует об отряде воинов, которые на протяжении веков сражаются со злом и спасают человечество. Дожив до наших дней, они скрываются от людей. Главной героине и предводительнице отряда по имени Энди приходится одновременно спасать землю и стараться не раскрыть секрет своего бессмертия.

Звездой второй части по-прежнему остаётся Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога Ярости»). В ленте также снялись Ума Турман («Убить Билла»), Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж») и Генри Голдинг («Джентльмены»).

Материалы по теме
Второй сезон сезон «Уэнсдей»: что нужно знать
Второй сезон сезон «Уэнсдей»: что нужно знать
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android