На Netflix вышел фильм «Бессмертная гвардия 2» с Шарлиз Терон в главной роли

Сегодня на Netflix вышел фильм «Бессмертная гвардия 2». Лента доступна для просмотра всем подписчикам сервиса. В честь премьеры ленты выпустили свежий постер.

Фото: Netflix

«Бессмертная гвардия» — экранизация одноимённого комикса. Сюжет повествует об отряде воинов, которые на протяжении веков сражаются со злом и спасают человечество. Дожив до наших дней, они скрываются от людей. Главной героине и предводительнице отряда по имени Энди приходится одновременно спасать землю и стараться не раскрыть секрет своего бессмертия.

Звездой второй части по-прежнему остаётся Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога Ярости»). В ленте также снялись Ума Турман («Убить Билла»), Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж») и Генри Голдинг («Джентльмены»).