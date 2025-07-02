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Братья Андреасян снимут фильм по сказке Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке»

Братья Андреасян снимут фильм по сказке Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке»
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«Кинокомпания братьев Андреасян» сообщила, что она приобрела права на экранизацию сказки Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке». В компании сообщили, что сценарий в активной работе.

Кинокомпания братьев Андреасян приобрела права на экранизацию сказки «Вниз по волшебной реке» — одной из самых любимых историй Успенского. Готовим волшебство — следите за новостями!

Сюжет «Вниз по волшебной реке» рассказывает, как летом городской школьник Митя гостит у своей бабушки Глафиры Андреевны в деревне. Однажды она посылает его проведать свою двоюродную тётку Егоровну, которая живёт одна. Митя идёт к Егоровне через лес и обнаруживает, что попал в мир сказок.

Съёмки ленты стартуют в 2026 году. У проекта пока нет даты выхода.

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