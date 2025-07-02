Эксперт назвал главные признаки слежки и вредоносного ПО на вашем смартфоне

Глава компании QR Code Generator Марк Поркар рассказал о главных признаках того, что за вашим смартфоном следят сталкеры и шпионы.

Один из главных признаков — сильный и постоянный нагрев устройства. Шпионские программы работают в фоновом режиме, заставляя процессор работать с повышенной нагрузкой, из-за чего смартфон остаётся теплым на ощупь даже в состоянии покоя.

Другой фактор — если вы заметили, что заряда батареи больше не хватает на целый день без подзарядки, хотя вы используете смартфон как обычно, это может быть признаком того, что на вашем устройстве установлено шпионское приложение. Ещё один тревожный сигнал — сильный расход интернет-трафика. Шпионские приложения используют мобильные данные для отправки собранной информации на удалённый сервер.

В качестве мер предосторожности рекомендуется регулярно проверять список установленных приложений, использовать надёжные пароли и антивирусное ПО, а ещё не следует оставлять телефон разблокированным без присмотра.