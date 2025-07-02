Стартовали съёмки фэнтези «Руслан и Людмила» — премьера в 2027 году

Кинокомпания «Марс Медиа» объявила о старте съёмок фильма «Руслан и Людмила». Фэнтези-блокбастер по мотивам поэмы Александра Сергеевича Пушкина будут снимать несколько месяцев, а премьера ленты состоится в 2027 году.

Фильм расскажет, как простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую внезапно похищает Черномор. На вызволение девушки отправляются сам Руслан, а также Рагдай, Фарлаф и Ратмир, которые также хотят попросить руки девушки.

Главные роли в ленте сыграли Рузиль Минекаев («Слово пацана: Кровь на асфальте») и Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»). Режиссёром ленты выступает Егор Чичканов, постановщик «Ёлок 11».