NVIDIA откажется от поддержки видеокарт GTX 700, GTX 900 и GTX 1000

Американская компания NVIDIA объявила о прекращении поддержки видеокарт линеек GTX 700, GTX 900 и GTX 1000. Об этом сообщили на официальном форуме корпорации.

Так, будущий пакет драйверов 580 станет финальным для устаревших поколений чипов. После этого поддержка архитектур Maxwell, Pascal и Volta официально прекратится. Это значит, что NVIDIA прекратит выпуск драйверов для прошлых линеек и будет поддерживать только GTX 1600, RTX 2000, RTX 3000, RTX 4000 и RTX 5000.

Отказ от выпуска драйверов для прошлых поколений не означает, что видеокарты перестанут запускать видеоигры. Однако спустя какое-то время для современных чипов выйдет критически важный апдейт, без которого многие новинки перестанут запускаться — такое уже происходило с GTX 600 и более ранними чипами.