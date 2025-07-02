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Стартовал исторический сериал «Государь» о жизни Петра I

Стартовал исторический сериал «Государь» о жизни Петра I
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2 июля состоялась премьера сериала «Государь». Шоу стартовало в онлайн-кинотеатре Okko — для просмотра уже доступен первый эпизод.

Видео доступно в группе онлайн-кинотеатра Okko во «Вконтакте». Права на видео принадлежат Okko.

«Государь» охватит три десятилетия жизни Петра I: от смерти царя Фёдора Алексеевича до победы в Северной войне и провозглашения России империей. В шоу покажут его ключевые решения, которые изменили страну.

Роль Петра в сериале исполнит Константин Плотников («Король и Шут», «Вертинский»), Александра Меншикова сыграет Евгений Ткачук («Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», «Роднина»), царевну Софью — Светлана Колпакова («Последний богатырь», «Ивановы-Ивановы»).

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