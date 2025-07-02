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Звезда «Сообщества» Элисон Бри сыграет в пилотном выпуске шоу о защите свидетелей

Звезда «Сообщества» Элисон Бри сыграет в пилотном выпуске шоу о защите свидетелей
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По данным издания Deadline, Элисон Бри («Сообщество») получила главную роль в пилотном эпизоде сериала FX без названия. В центре сюжета элитная сутенёрша из Вашингтона, которая предаёт своего партнёра и вступает в программу защиты свидетелей в штате Мэн вместе с дочерью-подростком.

Шоураннерами, сценаристами и исполнительными продюсерами станут Ханна Фидель («Учитель») и Джина Уэлш («Подрезанные»). Фидель также выступит режиссёром пилотного эпизода.

Проект основан на сценарии Дэвида Чейза («Сопрано»), который покинул команду из-за занятости.

Даты выхода нового шоу FX пока что нет. О дате старта съёмок пока тоже не говорят.

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