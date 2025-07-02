Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вышел боевик «Главы государств» от Ильи Найшуллера с Идрисом Эльбой и Джоном Синой

2 июля состоялась премьера фильма «Главы государств». Новый боевик российского режиссёра Ильи Найшуллера уже доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

«Главы государств» рассказывают историю премьер-министра Великобритании и президента США, на которых совершается атака прямо в самолёте. Чиновники чудом выживают и оказываются в центре мирового заговора, и теперь им необходимо объединить усилия, чтобы выбраться из передряги.

Главные роли в фильме сыграли Идрис Эльба («Тихоокеанский рубеж») и Джон Сина («Миротворец»). В проекте также снялись Джек Куэйд («Пацаны»), Пэдди Консидайн («Дом дракона») и Приянка Чопра Джонас («База Куантико»).