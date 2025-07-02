Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

10 лучших фильмов первой половины 2025 года от Metacritic

Агрегатор Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых фильмов первой половины 2025 года. В список вошли лучшие картины, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

Лидером топа стала американская драма «Знакомое прикосновение» с 88 баллами, на втором месте оказался китайский проект «Поколение романтиков», а замкнула тройку «Прости, детка» Евы Виктор, которая выйдет в кинотеатрах России уже 24 июля.

В десятку также вошли бразильская драма «Я всё ещё здесь», вампирский хоррор «Грешники» Райана Куглера и шпионский триллер «Чёрный чемодан — двойная игра» Стивена Содерберга.

Лучшие фильмы первой половины 2025 года от Metacritic