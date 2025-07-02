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Фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в России 18 сентября — трейлер

Фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в России 18 сентября — трейлер
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Кинокомпания «Вольга» объявила о выпуске фильма «Долгая прогулка» в России. Триллер по произведению Стивена Кинга выйдет в кинотеатрах страны 18 сентября, на следующей неделе после мировой премьеры.

Видео доступно во VK-группе Вольга про кино. Права на видео принадлежат «Вольге».

Местом действия ленты выступит Америка недалёкого будущего. Каждый год людям приходится участвовать в так называемой «Долгой прогулке» — игре на выживание. Сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, и сражаться за свою жизнь. Победитель получает огромную сумму денег, а проигравшие — смерть.

Постановщиком фильма стал Фрэнсис Лоуренс, известный по «Константину» и «Голодным играм». Главные роли сыграли Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Гарретт Вэрэйнг («Манифест»), Джуди Грир («Чего хотят женщины») и другие актёры.

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