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Стартовали съёмки семейной комедии «Лучшее лето в жизни» со звездой новых «Папиных дочек»

Стартовали съёмки семейной комедии «Лучшее лето в жизни» со звездой новых «Папиных дочек»
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Кинокомпания «Маурис» объявила о старте производства фильма «Лучшее лето в жизни». Съёмки семейного детектива продлятся несколько месяцев, а премьера ленты состоится в 2026 году.

Сюжет ленты расскажет о брате и сестре, которых в качестве наказания отправляют на побывку в деревню к дедушке и бабушке. Для Саввы и Аглаи это кошмар: они привыкли к доставке еды, развлечениям, играм и интернету, а в деревне их ждут ранний подъём, работа на огороде, кормление на убой, баня и куча других деревенских «прелестей». Поэтому ребята хотят сделать жизнь родственников невыносимой, чтобы те сами отправили их домой.

Главные роли в фильме сыграют Илья Кондратенко («Чебурашка»), Ева Смирнова («Папины дочки. Новые»), Алексей Маклаков («Майор Гром: Игра») и Татьяна Орлова («Папины дочки»). Режиссёром выступит Андрей Никифоров («Букины»).

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