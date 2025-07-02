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На всех турнирах ESL по Counter-Strike 2 начнут проводить матч за третье место

На всех турнирах ESL по Counter-Strike 2 начнут проводить матч за третье место
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Организатор турниров по CS2 компания ESL сообщила об изменениях в формате своих чемпионатов. Отныне на всех ивентах, входящих в систему рейтинга VRS, будет проводиться матч за третье место.

«Бронзовый финал» будет проходить в формате best-of-3 и состоится перед гранд-финалом. Победители этих матчей смогут рассчитывать на дополнительные призовые — в зависимости от масштаба турнира бонус может варьироваться от $ 7 тыс. до $ 40 тыс., а разница между третьим и четвёртым местом составит от $ 6 тыс. до $ 10 тыс.

Параллельно с этим ESL окончательно отказывается от проведения шоу-матчей — их больше не будет в рамках VRS-турниров.

Первые соревнования, где будет разыгрываться третье место, — это ESL Pro League Season 22, а также этапы IEM в Чэнду (2025) и Кракове (2026). Новый сезон EPL состоится с 27 сентября по 12 октября в Стокгольме: в нём примут участие 24 команды, а общий призовой фонд составит $ 1 млн.

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