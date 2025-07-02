В финале сериала «Железное сердце» представили популярного злодея Marvel

2 июля на стриминговом сервисе Disney+ состоялась премьера финальных трёх серий первого сезона «Железного сердца». В шестом эпизоде представили известного злодея из комиксов Marvel.

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В заключительной серии появился демон Мефисто — он предложил главной героине заключить сделку, чтобы вернуть её подругу из мёртвых. Злодея сыграл Саша Барон Коэн — звезда комедийной серии фильмов «Борат». Фанаты комиксов Marvel давно просили студию, чтобы на роль популярного антагониста взяли именно его. Видимо, Мефисто сыграет важнейшую роль в других фильмах киновселенной.

Фото: Disney

Сериал «Железное сердце» рассказывает об одноимённой героине из комиксов Marvel, молодой студентке Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создаёт себе бронированный суперкостюм в духе Железного человека и становится его полноценной преемницей. Главные роли в шоу исполнили Доминик Торн («Чёрная пантера: Ваканда навеки»), Энтони Рамос («Звезда родилась»), Олден Эренрайк («Оппенгеймер») и другие актёры.