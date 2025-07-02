Qikert отправлен в запас PARIVISION по Counter-Strike 2

Казахстанский игрок Алексей Qikert Голубев покидает основной состав PARIVISION спустя 18 месяцев с момента присоединения к команде.

Официально об этом было объявлено 1 июля, а сам киберспортсмен прокомментировал изменения в посте на платформе X.

Всё могло быть иначе, если бы мы играли хорошо тогда, когда это было нужно. Но имеем то, что имеем.

Это уже вторая перестановка в составе PARIVISION за последние два месяца — в мае клуб заменил Александра TRAVIS Тимкива на Владислава xiELO Лысова. Теперь же под вопросом остаётся, кто станет новым капитаном команды: сохранит ли роль Dzhami Jame Али или её получит кто-то другой?

После присоединения к PARIVISION в январе 2024 года, Qikert не сумел принести стабильных результатов. Несмотря на временный всплеск — победу на CCT Season 2 Europe Series 16, — PARIVISION продолжала бороться за очки VRS и успела сыграть всего один LAN весной.

Qikert взял на себя функции капитана в конце 2024 года и продолжал вести команду вплоть до нынешнего решения. По его словам, за последние полгода он сосредоточился на построении глубокой тактической базы и теперь готов к новым вызовам.

Я вырос в роли второго коллера и IGL и хочу продолжить путь. До этого в AVANGAR, ITB и PARIVISION у меня не было достаточно времени или ресурса для серьёзной подготовки. Сейчас всё иначе. Моя цель остаётся прежней — вернуться на Tier-1 уровень. Рассматриваю предложения от CIS, Европы и Северной Америки.