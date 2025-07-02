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«Оцениваю форму на 5–6 из 10, но у нас ещё есть время»: Panto — об Aurora перед EWC 2025

«Оцениваю форму на 5–6 из 10, но у нас ещё есть время»: Panto — об Aurora перед EWC 2025
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Саппорт Aurora Gaming Никита Panto Балаганин поделился своими впечатлениями от текущего состояния команды перед Esports World Cup 2025.

Панто признал, что сейчас коллектив находится в средней форме, но время на подготовку у Aurora ещё остаётся.

Права на трансляцию матчей турниров по Dota 2 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, на Кубке мира по киберспорту Aurora попала в группу C, где сыграет с Yandex Team, Virtus.pro и Tundra Esports.

Первый матч пройдёт уже во вторник, 8 июля, однако Никита уверен, что этого времени хватит, чтобы приблизиться к лучшим кондициям.

Скоро будет EWC. На данный момент оцениваю форму команды на 5–6 из 10, но у нас ещё есть время подготовиться. Будем стремиться к десяточке. Хотелось бы подойти к такому важному и крупному турниру в своей лучшей индивидуальной и командной форме.
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