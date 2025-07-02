YEKINDAR представил свой взгляд на идеального игрока в CS 2

Киберспортсмен Марек YEKINDAR Галинскис поделился своим видением идеального игрока в Counter-Strike 2, объединив лучшие качества пяти топовых профессионалов.

В его список вошли:

m0NESY — мувмент (движение, ловкость персонажа в игре).

donk — аим (стрельба).

ZywOo — мозг (игровой iq).

FalleN — лидерские качества.

KSCERATO — знание гранат.

Вклад YEKINDAR на Austin Major 2025 оказался определяющим для успеха FURIA. На турнире он держал высокий индивидуальный рейтинг, что сделало его одним из самых стабильных игроков команды. FURIA Esports заняла 5-8 место на BLAST.tv Austin Major 2025, уступив paiN Gaming со счётом 1:2 в четвертьфинале. YEKINDAR представил команду в качестве стендина.