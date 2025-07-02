Microsoft уволит более 9 тысяч сотрудников — это 4% от всего штата

Издание Seattle Times сообщило, что в компании Microsoft начались масштабные увольнения. По данным СМИ, более 9000 сотрудников покинут свои должности в игровом подразделении уже сегодня.

Информацию об увольнениях подтвердил глава Microsoft Gaming Фил Спенсер. Он выпустил обращение в котором сказал, что такое решение принято, чтобы повысить гибкость и эффективность компании. Он отметил, что кадровые изменения происходят вынужденно, несмотря на то, что количество игроков в проектах компании находится на максимально высоком показателе.

Кадровые изменения в Microsoft происходят в то время, когда у нас больше игроков, игр и игровых часов, чем когда-либо прежде. Наша платформа и план разработки игр никогда не выглядели такими сильными. Успех, который мы наблюдаем сейчас, основан на трудных решениях, принятых нами ранее. Мы должны сделать выбор сейчас для дальнейшего успеха в будущие годы. Мы будем защищать то, что процветает, и сосредоточим усилия на областях с наибольшим потенциалом, одновременно выполняя ожидания, которые компания возлагает на наш бизнес. Спасибо всем, кто сформировал нашу культуру, наши продукты и наше сообщество. Мы будем двигаться вперёд с глубокой признательностью и уважением ко всем, кто внёс вклад в это путешествие.

Спенсер также сообщил, что пострадавшим сотрудникам будут предоставлены льготы и помощь в дальнейшем трудоустройстве. Те трудящиеся, чья должность перестала существовать, могут изучить открытые вакансии Microsoft Gaming, где их будут рассматривать в приоритетном порядке.

По данным СМИ, первые увольнения прошли среди студии King — авторов игры Candy Crash. Штат потерял около 200 разработчиков.