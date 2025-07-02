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FalleN — о YEKINDAR: он чувствует себя в FURIA как дома

FalleN — о YEKINDAR: он чувствует себя в FURIA как дома
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Капитан FURIA по Counter-Strike 2 Габриэль FalleN Толедо высказался о будущем состава после выступления на BLAST.tv Major Austin 2025 и отдельно отметил роль YEKINDAR в команде.

С момента, как YEKINDAR присоединился, мы рассматривали его как игрока на долгосрочную перспективу. Если бы мы думали, что это временно — это бы только мешало. Мне кажется, он чувствует себя у нас как дома. Думаю, он останется, но окончательное решение за клубом.

Также ветеран отметил прогресс команды и выразил надежду на ещё более сильное второе полугодие.

Мы сделали важные шаги, но впереди ещё много работы. Надеюсь, что сможем бороться за титулы и вернуть Бразилию на вершину. Все ребята — KSCERATO, yuurih, YEKINDAR, molodoy — в отличной форме. Это вселяет уверенность.

FURIA Esports заняла 5-8 место на BLAST.tv Austin Major 2025, уступив paiN Gaming со счётом 1:2 в четвертьфинале.

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