Аналитик Thorin считает продажу Kyousuke в Falcons ошибкой Spirit
Киберспортивный аналитик Дункан Thorin Шилдс прокомментировал переход российского игрока Kyousuke из Spirit Academy в Falcons.
По его мнению, Spirit допустила серьёзную ошибку, отпустив талантливого стрелка.
Отпускать Киосуке — ошибка, потому что он выглядит как игрок, который был нужен вашей команде. Он мог бы дать тот самый дополнительный импульс, чтобы сторона атаки была просто сумасшедшей. Грустно, потому что Falcons теперь, скорее всего, будут обыгрывать Spirit на большинстве турниров. Этот парень будет их разрывать.
Напомним, Максим Kyousuke Лукин официально присоединился к Falcons 23 июня, заменив Magisk в основном составе.
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