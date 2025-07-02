Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аналитик Thorin считает продажу Kyousuke в Falcons ошибкой Spirit

Аналитик Thorin считает продажу Kyousuke в Falcons ошибкой Spirit
Комментарии

Киберспортивный аналитик Дункан Thorin Шилдс прокомментировал переход российского игрока Kyousuke из Spirit Academy в Falcons.

По его мнению, Spirit допустила серьёзную ошибку, отпустив талантливого стрелка.

Отпускать Киосуке — ошибка, потому что он выглядит как игрок, который был нужен вашей команде. Он мог бы дать тот самый дополнительный импульс, чтобы сторона атаки была просто сумасшедшей. Грустно, потому что Falcons теперь, скорее всего, будут обыгрывать Spirit на большинстве турниров. Этот парень будет их разрывать.

Напомним, Максим Kyousuke Лукин официально присоединился к Falcons 23 июня, заменив Magisk в основном составе.

Материалы по теме
17-летний россиянин kyousuke перешёл в Falcons по CS 2 — трансфер может стоить $ 2 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android