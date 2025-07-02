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Stanislaw высказался про уход из состава Wildcard по CS 2

Stanislaw высказался про уход из состава Wildcard по CS 2
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Питер stanislaw Яргуз прокомментировал свой уход из Wildcard Gaming, о котором стало известно 2 июля.

В посте в соцсети X он признался, что расставание далось ему тяжело.

Я вложил почти два года в этот проект, и то, что он закончился таким образом, просто душераздирающе. Таков киберспорт. Я хотел перестроить команду на свой лад, но у руководства были другие идеи. Я не закончил с соревнованиями, особенно когда я был так близок к тому, чтобы вернуться на вершину.

Игрок добавил, что не собирается завершать карьеру и по-прежнему мотивирован вернуться на топ-уровень. Wildcard также рассталась с phzy в рамках перестройки состава. Коллектив занял 25-27 место на чемпионате мира по Counter-Strike 2 (BLAST.tv Austin Major 2025) и заработал $ 5 тыс.

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