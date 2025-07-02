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Вышел трейлер третьего сезона «Вторжения» — премьера 22 августа

Вышел трейлер третьего сезона «Вторжения» — премьера 22 августа
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Компания Apple представила трейлер третьего сезона сериала «Вторжения». Продолжение фантастического шоу выйдет на стриминговом сервисе AppleTV+ 22 августа. Всего в сезоне будет 10 серий.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет шоу повествует о вторжении на Землю инопланетян. Сериал показывает взгляд на происходящее со стороны людей, живущих в разных частях света. В продолжении группа людей попытается проникнуть на инопланетный корабль, чтобы уничтожить захватчиков.

Сериал стартовал в 2021 году и был неоднозначно принят зрителями. На агрегаторе IMDB шоу получило оценку 6,2 из 10. Шоураннером «Вторжения» выступает Саймон Кинберг — автор сценариев к фильмам про «Людей Икс».

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