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Рэперу Пи Дидди грозит 20 лет тюрьмы — его признали виновным в принуждении к проституции

Рэперу Пи Дидди грозит 20 лет тюрьмы — его признали виновным в принуждении к проституции
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Издание Deadline сообщило, что рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) признали виновным в перевозке людей с целью принуждения к проституции. Очередное судебное заседание состоялось 2 июля в Нью-Йорке.

Присяжные признали музыканта виновным по двум пунктам обвинения. Теперь ему грозит 20 лет тюремного заключения. При этом с него сняты обвинения в секс-торговле людьми и организации преступного сообщества. Часть преступлений, в которых обвиняли рэпера, могли привести его к пожизненному сроку.

Всего против Кобса выступали 34 свидетеля по пяти обвинениям. Рэпер свою вину отрицает по всем пунктам. Его адвокаты подали ходатайство об освобождении Комбса до оглашения приговора. Сумма залога составит $ 1 млн.

Ранее стало известно, что с Пи Дидди сняли часть обвинений, а именно: в поджоге машины Porsche рэпера Kid Cudi и похищении своей помощницы Каприкорн Кларк.

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