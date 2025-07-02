Вышел трейлер фильма «Диспетчер» от режиссёра «Любой ценой» — премьера в России 21 августа

Студия Black Bear опубликовала трейлер фильма «Диспетчер». Триллер выйдет в кино 21 августа, в том числе и в России.

Видео доступно на YouTube-канале Bleecker Street. Права на видео принадлежат Black Bear.

Лента расскажет о независимом посреднике по имени Эш. Он помогает сотрудникам различных корпораций сообщать о коррупции и других преступлениях. К нему обращается девушка, которая узнаёт о незаконном обороте токсичных химикатов, после чего ей угрожают убийством.

Режиссёром картины выступил Дэвид Маккензи — постановщик фильмов «Любой ценой» и «Король вне закона». Главные роли в ленте сыграли Риз Ахмед («Изгой-один: Звёздные войны. Истории»), Лили Джеймс («Всё о Еве») и Сэм Уортингтон («Аватар»).