Третий сезон «Игры в кальмара» в России стал самым популярным в сериале

Компания «Кинопоиск» предоставила индекс популярности сериала «Игры в кальмара». Согласно данным, третий сезон стал самым популярным в России за всю историю шоу.

С 23 по 29 июня, в неделю выхода сезона, его индекс составил 1416 баллов интереса. За аналогичное количество дней второй сезона набрал 1220 баллов. Первый сезон в премьерную неделю получил 13 баллов, но спустя пол месяца достиг показателя 1566.

Третий сезон также обогнал по рейтингу сериал «Фишер. Затмение», который набрал только 296 баллов. Тройку лидеров замыкает аниме «Монолог фармацевта» с 195 баллами.

Заключительный сезон «Игры в кальмара» вышел 27 июня. На старте шоу заняло лидирующую позицию во всех странах по популярности, где доступен стриминговый сервис Netflix. Сейчас в разработке находится американский спин-офф шоу, над которым трудится Дэвид Финчер.