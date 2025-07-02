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Четвёртый сезон «Ведьмака» частично пересняли — СМИ

Четвёртый сезон «Ведьмака» частично пересняли — СМИ
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Издание Redanian Intelligence сообщило, что часть четвёртого сезона сериала «Ведьмак» пересняли. Работы над изменением сцен провели перед началом съёмок пятого сезона, которые стартовали в феврале 2025 года.

По данным издания, сами пересъёмки были короткими и коснулись заключительных серий сезона. Их снял постановщик Джереми Уэбб — один из создателей сериалов «Одни из нас» и «Тень и кость». Он же руководил пересъёмками.

Четвёртый сезон «Ведьмака» сняли в октябре 2024 года. Роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла («Человек из стали»), после того как тот ушёл из проекта. Дата выхода продолжения пока неизвестна.

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