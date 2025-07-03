Павел Дуров отверг уход «Телеграма» из России

В последние дни появились слухи о том, что «Телеграм» готовится к уходу из России. Основатель мессенджера Павел Дуров поспешил развеять всю ложную информацию. Он отверг слухи.

По словам Дурова, изначально информацию подхватили как мелкую шутку, но потом об уходе «Телеграма» стали писать крупные СМИ.

Изначально запущенная как шутка в сатирическом издании новость быстро стала перепечатываться уже вполне серьёзными каналами без пометок о юморе. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в телеграм-каналах.

Предприниматель также раскритиковал новости, касающиеся IP-адресов мессенджера и блокировки отдельных каналов якобы по политическим мотивам. Он отметил, что «Телеграм» защищает право пользователей на частную жизнь и свободный доступ к информации.