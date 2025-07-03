Сегодня на Wink вышла шестая серия второго сезона сериала «Фишер». Эпизод уже доступен подписчикам сервиса. Седьмая серия выйдет 10 июля.

Прошлая серия закончилась неожиданным моментом. Боков и Злобин начинают понимать, кто может быть потенциальным подозреваемым во всех убийствах. В конце пятого эпизода девушка в свадебном платье устроила себе фотосессию в лесу, где нашла очередную жертву маньяка.

Главные роли в «Фишере: Затмение» вновь исполняют Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. Саши Бортич во втором сезоне проекта нет, зато появилась Ирина Старшенбаум. К ролям шоураннеров вернулись Сергей Кальварский и Наталья Капустина.