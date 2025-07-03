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Звезда «Баффи» Сара Мишель Геллар получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Звезда «Баффи» Сара Мишель Геллар получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде
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По данным крупных СМИ, актриса Сара Мишель Геллар, известная в основном по культовому сериалу «Баффи — истребительница вампиров» и озвучиванием Дафны Блейк в фильмах «Скуби-Ду», получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

По словам Сары, она благодарна своим поклонникам, поскольку без их поддержки ничего бы не вышло. Актриса отметила, что рада тому, как проходили съёмки шоу — на тот момент у неё не было социальных сетей. Она добавила, что сегодня молодым актёрам приходится быть и в социальных сетях тоже, чтобы рекламировать себя и свои ленты.

Когда именно Сара получит свою звезду, не уточняется.

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