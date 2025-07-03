Исполнители роли Супермена отказались давать свои советы актёру Дэвиду Коренсвету

Актёр Дэвид Коренсвет, который стал новым Суперменом в киновселенной DC, рассказал, что он списывался с Генри Кавилом и Тайлером Хэклином, другими исполнителями роли Человека из стали.

По словам Коренсвета, оба актёра решили не давать ему каких-то советов по поводу того, как играть Супермена, поскольку каждый должен выработать собственный стиль и чувство персонажа.

«Они были очень обнадёживающими. Они оба, что интересно, сказали своими словами: «Я не собираюсь давать вам никаких советов»… и я думаю, что это очень в духе Супермена.

Кинокомикс можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств уже 11 июля. Супергеройский фильм доберётся до России 19 июля — спустя восемь дней после запуска по всему миру.