Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Театр, в котором будет работать актёр Михаил Ефремов, раскроет свои планы в августе

Театр, в котором будет работать актёр Михаил Ефремов, раскроет свои планы в августе
Комментарии

Известно, что актёр Михаил Ефремов, который покинул заключение и восстанавливается после тюрьмы дома, получил работу в театре Никиты Михалкова «Мастерская 12».

Планы на весь сезон театра объявят в конце лета. Скорее всего, среди всех выступлений будет и одно с участием Ефремова.

Все планы, какие будут премьеры, какие репетиции, мы объявим на сборе труппы на открытии сезона в конце августа.

Интересно, что сам Ефремов ещё в 2021 году после того, как ему назначили уголовное наказание за ДТП, обещал не возвращаться к съёмкам в кино, поскольку эта работа так или иначе весёлая, а в случившемся нет ничего весёлого.

Материалы по теме
Второй сезон сезон «Уэнсдей»: что нужно знать
Второй сезон сезон «Уэнсдей»: что нужно знать
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android