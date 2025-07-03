Театр, в котором будет работать актёр Михаил Ефремов, раскроет свои планы в августе

Известно, что актёр Михаил Ефремов, который покинул заключение и восстанавливается после тюрьмы дома, получил работу в театре Никиты Михалкова «Мастерская 12».

Планы на весь сезон театра объявят в конце лета. Скорее всего, среди всех выступлений будет и одно с участием Ефремова.

Все планы, какие будут премьеры, какие репетиции, мы объявим на сборе труппы на открытии сезона в конце августа.

Интересно, что сам Ефремов ещё в 2021 году после того, как ему назначили уголовное наказание за ДТП, обещал не возвращаться к съёмкам в кино, поскольку эта работа так или иначе весёлая, а в случившемся нет ничего весёлого.