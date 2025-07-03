Создатели «Железного сердца» рассказали, как скрывали появление важного злодея в сериале

Вчера завершился сериал «Железное сердце». В его финале неожиданно показали важного и долгожданного злодея, которого уже давно желают увидеть в киновселенной Marvel.

Далее спойлеры к сериалу «Железное сердце»!

Речь про демона Мефисто, которого в шоу сыграл Саша Барон Коэн — слухи о том, что именно он исполнит роль злодея, ходят уже несколько лет. Исполнительный продюсер «Железного сердца» Зои Нагельхаут рассказала, как Саша Барон Коэн скрывал свою роль во время съёмок.

Если он был снаружи, мы заворачивали его в брезент, и бедняге приходилось идти по два шага за раз. Никому, кроме членов команды или друзей команды, не разрешалось находиться на съёмочной площадке. Мы умоляли всех сохранить эту тайну.

«Железное сердце» доступно на Disney+, но в России сервис не работает.