Apple запретит звонить по FaceTime в обнажённом виде

По данным издания 9to5Mac, в бета-версии iOS 26 появилась новая важная функция. Она призвана защищать пользователей от обнажённых видеозвонков в FaceTime.

Как только система обнаружит обнажённое тело, будет предложено завершить звонок или же продолжать видеосвязь. Выбор делает сам пользователь.

Функция «Безопасность общения» позволяет вмешиваться в случае обнаружения обнажённых участков тела во время видеозвонков в FaceTime, а также скрывать обнажённые участки тела в общих альбомах в приложении «Фото».

Фото: 9to5Mac

Для активации защитной системы нужно выполнить следующие шаги: перейти в «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Предупреждения об откровенном контенте».