Начались съёмки комедии «Таня и космонавт» с Викторией Исаковой в главной роли

Начались съемки полнометражной комедии «Таня и космонавт». Производством занимаются онлайн-кинотеатр Premier и кинокомпания «КВ Фильм-Продакшн».

Главная героиня картины – Татьяна Викторовна Гизатуллина, учительница английского из города Бугульмы, где всё кажется навсегда застрявшим между прошлым и будущим. После череды неудач Таня в отчаянии обращается к космосу с просьбой о чуде – и вдруг по городу расходится новость: первый бугульминский космонавт Сергей Лысов, её одноклассник, возвращается домой после 25 лет.

Фотографии со съёмок

Фото: Premier

Фото: Premier

Фото: Premier

Фото: Premier

Фото: Premier

Фото: Premier

Режиссёрами проекта выступают Алексей Кокорин и Юрий Мороз. В актёрском составе задействованы Виктория Исакова, Анна Михалкова, Сергей Аброскин, Сергей Гилёв, Нелли Уварова, Милош Бикович и другие.