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Зрители оценили «Мир Юрского периода: Возрождение» хуже трилогии с Крисом Праттом

Зрители оценили «Мир Юрского периода: Возрождение» хуже трилогии с Крисом Праттом
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2 июля состоялась премьера фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» — новой картины в серии фильмов про воскрешение динозавров. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Так, новинка получила средний рейтинг «B» — это один из худших показателей в серии. Ниже оценка была только у «Парка Юрского периода 3», вышедшего в 2001 году и собравшего скромные $ 368 млн в прокате. Остальные части франшизы получали как минимум «B+» и выше.

Фото: Cinemascore

«Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма развернутся примерно через пять лет после финала «Господства». Главные роли в ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»).

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