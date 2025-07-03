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Вышел трейлер комедии «Семейный призрак» с Никитой Кологривым — премьера 28 августа

Вышел трейлер комедии «Семейный призрак» с Никитой Кологривым — премьера 28 августа
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Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер «Семейный призрак». Комедия выйдет в российский прокат уже 28 августа.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Лента расскажет историю Василия Кирсанова — бывшего банковского клерка, а ныне иллюзиониста-неудачника. Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную «трёшку» на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живёт самый настоящий призрак.

Главные роли в фильме сыграли Максим Лагашкин («Аритмия»), Оксана Акиньшина («Сёстры») и Никита Кологривый («Слово пацана»). Режиссёром выступил Александр Бабаев («Моё собачье дело»).

Постер фильма «Семейный призрак»

Фото: «Наше кино»

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