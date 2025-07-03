Создатель The Last of Us Нил Дракманн перестанет работать над сериалом «Одни из нас»

Создатель вселенной The Last of Us Нил Дракманн объявил об уходе из сериала «Одни из нас» от HBO. Это произошло спустя несколько месяцев после завершения второго сезона.

В своём обращении Дракманн заявил, что принял очень тяжёлое решение, чтобы сфокусироваться на разработке видеоигр и конкретно на следующем проекте студии Naughty Dog — Intergalactic: The Heretic Prophet. После его ухода над проектом останется работать Крейг Мейзин, создатель «Чернобыля» и первых двух сезонов «Одних из нас».

Создание сериала «Одни из нас» было одним из лучших моментов в моей жизни. Это была честь — поработать с Крейгом Мейзиным, срежиссировать и написать несколько эпизодов самостоятельно. Я благодарен команде, которая продолжает переносить на большой экран события The Last of Us и The Last of Us Part 2.

Съёмки третьего сезона «Одних из нас» должны стартовать в 2026 году — продолжение будет посвящено Эбби, антагонистке второго сезона. Всего в сериал войдёт как минимум четыре сезона, которые адаптируют обе части культовой зомби-серии.