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Создатель The Last of Us Нил Дракманн перестанет работать над сериалом «Одни из нас»

Создатель The Last of Us Нил Дракманн перестанет работать над сериалом «Одни из нас»
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Создатель вселенной The Last of Us Нил Дракманн объявил об уходе из сериала «Одни из нас» от HBO. Это произошло спустя несколько месяцев после завершения второго сезона.

В своём обращении Дракманн заявил, что принял очень тяжёлое решение, чтобы сфокусироваться на разработке видеоигр и конкретно на следующем проекте студии Naughty Dog — Intergalactic: The Heretic Prophet. После его ухода над проектом останется работать Крейг Мейзин, создатель «Чернобыля» и первых двух сезонов «Одних из нас».

Создание сериала «Одни из нас» было одним из лучших моментов в моей жизни. Это была честь — поработать с Крейгом Мейзиным, срежиссировать и написать несколько эпизодов самостоятельно. Я благодарен команде, которая продолжает переносить на большой экран события The Last of Us и The Last of Us Part 2.

Съёмки третьего сезона «Одних из нас» должны стартовать в 2026 году — продолжение будет посвящено Эбби, антагонистке второго сезона. Всего в сериал войдёт как минимум четыре сезона, которые адаптируют обе части культовой зомби-серии.

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