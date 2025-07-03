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Стартовали съёмки криминальной драмы «Приговор» с Антоном Васильевым

Стартовали съёмки криминальной драмы «Приговор» с Антоном Васильевым
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Студия Kionfilm и телеканал НТВ объявили о старте производства сериала «Приговор». Криминальное шоу будут снимать несколько месяцев, после чего его покажут в онлайн-кинотеатре Kion и по телевидению.

Сюжет ленты расскажет о Савве, который связался с преступниками и был обвинён в убийстве, после чего просидел в тюрьме 22 года. Выйдя на свободу, он решает завязать с криминальным прошлым и начать тихую жизнь с любимой девушкой. Но кто-то явно против такого развития событий: Савву втягивают в разборки, шантажируют и лишают надежды на светлое будущее. Ослеплённый местью он решает расследовать собственное прошлое и найти тех, кто разрушил его жизнь.

Главные роли в шоу сыграют Антон Васильев («Мастер»), Карина Андоленко («Рябиновый вальс»), Игорь Верник («Грозный папа»), Григорий Верник («Игры») и другие актёры. Режиссёром проекта выступит Денис Карышев («Киллер»).

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